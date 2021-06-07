Вёрстка внутренних страниц

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Завершен4 заявки783 просмотра

Вёрстка внутренних страниц - продолжаем.

Исходники пришлю.

4 года назад
Alex_Koval
Алекс 
47 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$40
2 дня
Escrow
Начинали с Михаилом работать, он был всего месяц в сервисе. Это вызывало опасения с моей стороны, но я рискнула. Выбор специалиста оказался оправдан в полной мере. Замечания по первым проектам были, всё исправил быстро и хорошо. В этот раз - без сучка, без задоринки. Отличная вёрстка, отличный специалист. Мои лучшие рекомендации.
Работаем уже в третий раз. Сотрудничеством доволен. Качественные макеты, своевременные выплаты, постоянно на связи. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Давид
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерий
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
flyingsteps112
Михаил 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Олег
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

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