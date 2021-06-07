Вёрстка внутренних страниц

Начинали с Михаилом работать, он был всего месяц в сервисе. Это вызывало опасения с моей стороны, но я рискнула. Выбор специалиста оказался оправдан в полной мере. Замечания по первым проектам были, всё исправил быстро и хорошо. В этот раз - без сучка, без задоринки. Отличная вёрстка, отличный специалист. Мои лучшие рекомендации.