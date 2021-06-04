Доработки по лендингам

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок321 просмотр

Правки по верстке 

4 года назад
ofytov
Олег 
55 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$30
5 дней
Как всегда на высоте! Благодарю за работу! Быстро, четко!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Атай
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
4 года назад
Абдуманнон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
devgod
33 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
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