Верстка лендинга из Figma на Wordpress

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Закрыт33 заявки1213 просмотров

Здравствуйте. Какая цена и сроки за верстку дизайна из фигмы с адаптивом на все экраны на WordPress?  Просьба не предлагать другие плафтормы. Только WordPress Дизайн тут:  https://www.figma.com/file/p4G78T7tctzqaGQuT59A9g/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD?node-id=0%3A1

FigmaNode.jsWordPress
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