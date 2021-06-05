Сверстать лендинг по макету

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Завершен72 заявки1145 просмотров

Ссылка на лендинг  https://yadi.sk/i/wWfCgqrD5mcveQ

По всем вопросам пишите в личку или в телегу 

Работаю строго с исполнителями, студии не пишите, сразу забаню 

4 года назад
vagnaross
Андрей 
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Выбранный исполнитель

flyingsteps112
Михаил 
26 лет
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2 года назад
4 года назад
$20
1 день
Escrow
Миша отличный верстак, сделал все как и обещал, за один день и ещё все оч качественно, маленькие баги исправил мгновенно и без споров (что большая редкость). Давно с такими не работал
Хороший заказчик, сразу сработались, четкие требования, однозначно рекомендую!

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