Оптимизация фронтенд сайта

У вас есть опыт оптимизации сайта, чтобы он быстрее загружался? Тогда оставляйте отклик.

Сайт самописный.

Фронтенд: Html, CSS,JS

Бекенд: Laravel

Задачи.

1) Выключить ненужные скрипты

2) Добавить laze загрузку

3) Сжать стили и скрипты

4) Просмотреть ошибки в скриптах и исправить их.

5) Добавить на странице вместо отображения YouTube видео заглушки и другие пункты, чтобы страница загружалась быстрее на декстопах и мобильных устройствах.

6) Пройти через Google Speed и исправить все красные пункты.

В откликах пишите стоимость, сроки и какой формат связи удобен.