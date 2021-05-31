Оптимизация фронтенд сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт3 заявки543 просмотра

У вас есть опыт оптимизации сайта, чтобы он быстрее загружался? Тогда оставляйте отклик.

Сайт самописный.

Фронтенд: Html, CSS,JS

Бекенд: Laravel

Задачи.

1) Выключить ненужные скрипты

2) Добавить laze загрузку

3) Сжать стили и скрипты

4) Просмотреть ошибки в скриптах и исправить их.

5) Добавить на странице вместо отображения YouTube видео заглушки и другие пункты, чтобы страница загружалась быстрее на декстопах и мобильных устройствах.

6) Пройти через Google Speed и исправить все красные пункты.

В откликах пишите стоимость, сроки и какой формат связи удобен.

CSSHTMLJavaScriptLaravel
4 года назад
Arei15
Андрей 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Григорий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Верстка дизайна

    $450

    Нужно будет сверстать новый дизайн для сайта с использованием html5 и бэм Без бутстрапа и подобных вещей. С учетом адаптива под мобильные и планшеты. Только чистый код. Верстать нужно будет ...

    BootstrapHTML
    HTML-верстка40 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Ищем верстальщика

    Доброго времени суток! Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек) Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать. Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает. Те что есть, ...

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка лендинга

    Требуется разработка одностраничного продающего сайта с адаптацией под планшеты и телефоны, простыми анимациями и формой обратной связи. Макет отправлю исполнителю. В приоритете сроки - оставляйте заявку только если готовы приступить сейчас.

    HTML-верстка49 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт из psd шаблона

    У меня есть готовый дизайн сайта нужно только сверстать, сайт многостраничный но я бы хотел сначала получить только одну страницу, дальнейше сотрудничество обсудим после результата. Укажите пожалуйста реальную цену на эту страницу и ваши строки

    HTML-верстка44 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Elementor специалист

    Есть несколько задач: - верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода - создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine - создание страниц уроков и фильтрации - ...

    Elementor
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema

    Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Адаптивная верстка

    $21

    Маекты в приложении. Бюджета 1500р. По факту верстка 2-х старниц. Меняется только текст. Можно сверстать не все страницы. А просто сверстать разные элементы

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    4 года назад