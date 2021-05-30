Адаптивная верстка лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт49 заявок814 просмотров

Требуется разработка одностраничного продающего сайта с адаптацией под планшеты и телефоны, простыми анимациями и формой обратной связи. Макет отправлю исполнителю.

В приоритете сроки - оставляйте заявку только если готовы приступить сейчас.

4 года назад
SashaNovikov
Александр 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
22 года
4 года в сервисе
Был
год назад
2 отзыва
4 года назад
Адилхан
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Игорь
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Арсен
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Снежана
 
25 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Таалай
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Сергей
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Темур
 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
13 часов назад
19 отзывов
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Владислав
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
21 минуту назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Евгений
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Михаил
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
4 года назад
Анатолий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Полянская
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Валерий
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Яна
 
32 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
4 года назад
Максим
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Матвей
 
19 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Антон
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-1)
4 года назад
Ильнур
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Дмитрий
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
18 часов назад
27 отзывов
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Денис
 
24 года
4 года в сервисе
Был
8 дней назад
18 отзывов
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
3 часа назад
287 отзывов
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Илья
 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
70 отзывов
4 года назад
Максим
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
21 отзыв
4 года назад
Анатолий
 
24 года
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Андрей
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
21 час назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка