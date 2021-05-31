Приветствую! Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, ...
Ищем верстальщика
Доброго времени суток!
Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек)
Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать.
Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает.
Те что есть, уже загружены.
Ищем не на постоянку, а только при наличии нового заказа. Они бывают часто, бывают редко.
Сотрудничество такого плана:
Мы сбрасываем вам заказ -> Вы считаете сроки и стоимость -> Мы согласовуем с клиентом -> Делаете -> Сдаете верстку -> Получаете оплату.
На первых этапах, можно работать по Безопасной сделке на Веблансере, далее можно напрямую. Мелкие проекты - оплата по факту верстки, большие проекты - оплату разбиваем на этапы.
Если заинтересовало предложение, пожалуйста:
- Опишите свои навыки по верстке. Технологии, которые используете.
- Сбросьте своё портфолио сверстанных сайтов.
- Ваш контакт в Telegram, Skype. Telegram предпочтительнее.
Спасибо за понимание! Жду ваших предложений.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка2 исполнителяЗавершен4 года назад
- $5
скину все в лсHTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
- $130
Нужен человек на Вёрстку макета сайта html/css/js (макет находится в фигме).HTML-верстка82 заявкиЗакрыт4 года назад
Скопировать верстку на наш сайт (который на Вордпресс), поменять цвета, поменять фото. Более подробное ТЗ выдам выбранному специалистуHTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
У меня есть готовый дизайн сайта нужно только сверстать, сайт многостраничный но я бы хотел сначала получить только одну страницу, дальнейше сотрудничество обсудим после результата. Укажите пожалуйста реальную цену на эту страницу и ваши строкиHTML-верстка44 заявкиЗакрыт4 года назад
Есть несколько задач: - верстка лендинга с помощью Elementor - без кастомного кода - создание страниц блога и фильтрации - с помощью Elementor + JetEngine - создание страниц уроков и фильтрации - ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $21
Маекты в приложении. Бюджета 1500р. По факту верстка 2-х старниц. Меняется только текст. Можно сверстать не все страницы. А просто сверстать разные элементыHTML-верстка1 исполнительЗакрыт4 года назад
Прошу помочь адаптировать (или исправить ошибку) верстку в кэше Google. Сейчас выглядит так.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Сделать качественно, приоритет скорости. Одна страница с анимациями. Есть два окна регистрации.HTML-верстка11 заявокЗакрыт4 года назад