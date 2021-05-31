Доброго времени суток!

Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек)

Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать.

Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает.

Те что есть, уже загружены.

Ищем не на постоянку, а только при наличии нового заказа. Они бывают часто, бывают редко.

Сотрудничество такого плана:

Мы сбрасываем вам заказ -> Вы считаете сроки и стоимость -> Мы согласовуем с клиентом -> Делаете -> Сдаете верстку -> Получаете оплату.

На первых этапах, можно работать по Безопасной сделке на Веблансере, далее можно напрямую. Мелкие проекты - оплата по факту верстки, большие проекты - оплату разбиваем на этапы.

Если заинтересовало предложение, пожалуйста:

Опишите свои навыки по верстке. Технологии, которые используете.

Сбросьте своё портфолио сверстанных сайтов.

Ваш контакт в Telegram, Skype. Telegram предпочтительнее.

Просьба тем, кто не попадает под критерии выше, а также тем, кто занимается версткой совсем недавно, - не писать.

Спасибо за понимание! Жду ваших предложений.