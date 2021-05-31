Ищем верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт55 заявок1736 просмотров

Доброго времени суток!

Мы небольшая inhouse-команда (до 10-ти человек)

Ищем верстальщика, т.к. сами не успеваем всё делать.

Заходят новые проекты под ключ, разработчики есть, а верстальщиков не хватает.

Те что есть, уже загружены.

Ищем не на постоянку, а только при наличии нового заказа. Они бывают часто, бывают редко.

Сотрудничество такого плана:

Мы сбрасываем вам заказ -> Вы считаете сроки и стоимость -> Мы согласовуем с клиентом -> Делаете -> Сдаете верстку -> Получаете оплату.

На первых этапах, можно работать по Безопасной сделке на Веблансере, далее можно напрямую. Мелкие проекты - оплата по факту верстки, большие проекты - оплату разбиваем на этапы.

Если заинтересовало предложение, пожалуйста:

  • Опишите свои навыки по верстке. Технологии, которые используете.
  • Сбросьте своё портфолио сверстанных сайтов.
  • Ваш контакт в Telegram, Skype. Telegram предпочтительнее.
Просьба тем, кто не попадает под критерии выше, а также тем, кто занимается версткой совсем недавно, - не писать.

Спасибо за понимание! Жду ваших предложений.

4 года назад
alexbrk77
41 год
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
27 лет
9 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
35 лет
5 лет в сервисе
Была
11 дней назад
4 года назад
Арсен
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Абакар
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 года назад
Валерий
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Максим
 
32 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
4 года назад
Александр
 
39 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Артём
 
20 лет
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Богдан
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ігор
 
31 год
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Андрей
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
38 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Иван
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Сергей
 
49 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-1)
4 года назад
Никита
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
онлайн
15 отзывов(-1)
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михайло
 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
278 отзывов(-3)
4 года назад
Олег
 
26 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
37 отзывов
4 года назад
Евгений
 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
27 отзывов
4 года назад
Евгений
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Яна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Владимир
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Андрей
 
24 года
4 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
4 года назад
Анна
 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
58 отзывов
4 года назад
Денис
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
час назад
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Валерий
 
45 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
84 отзыва
4 года назад
Максим
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 отзывов
4 года назад
Никита
 
24 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
4 года назад
Алексей
 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
71 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Ильнур
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Глеб
 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 отзывов
4 года назад
Валерия
 
23 года
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
6 отзывов
4 года назад
Кирилл
 
22 года
4 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
4 года назад
Юсуф
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Вадим
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
31 год
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Абдуманнон
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
38 лет
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Артур
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
34 отзыва
4 года назад
Александр
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Максим
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
5 отзывов
4 года назад
Данил
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
22 отзыва
4 года назад
Вадим
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
4 года назад
Лев
 
24 года
4 года в сервисе
Был
15 дней назад
40 отзывов
4 года назад
Андрей
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад