Оптимизированная и продуманная верстка сайтов любой сложности, оплата только после выполнения заказа, даю гарантии качества, работаю в срок.
Что умею?✔️Twitter Bootstrap
✔️HTML5
✔️CSS3, БЭМ
✔️CSS3, JS анимации на сайте
✔️Flexbox
✔️JavaScript✔️jQuery
✔️Адаптивная верстка
✔️Кросбраузерность
✔️PHP8
✔️MySQL
✔️Пишу логичный и понятный код
Почему со мной стоит работать?✔️Даю гарантию качества.
✔️Всегда отвечаю на интересующие вас вопросы.
✔️Предоставляю информацию о процессе выполнения заказа.
✔️Работаю до победного, моя цель - завершить заказ на 100%.
✔️В течение неделе после передачи архива с заказом бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть мной допущены при выполнении заказа.
Немного о себе:Получаю высшее образование в IT сфере, наслаждаюсь процессом написания кода, люблю спорт, а также играю на 3 музыкальных инструментах. Давайте дружить и сотрудничать.
Контактные данные:✔️Почта: [email protected]
✔️Телеграм: @nikholaz_yeti
✔️Skype [email protected]
Способы оплаты:✔️Карта mastercard
✔️QIVI-кошелек
✔️Или любым другим удобным для вас способом
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
3 года назад
Сотрудничаем не первый раз, все отлично
Ответный отзыв
Сотрудничаем не впервые, снова еще раз убедился - грамотный заказчик. Рекомендую
$30
10 баллов
3 года назад
Ввиду причин, сделали половину проекта. Притензий нет, рекомендую С исполнителем расплачиваюсь на карту. за 50% работы.
Ответный отзыв
Ввиду причин, сделали 50% проекта. Рекомендую
$14
10 баллов
3 года назад
Сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Грамотная постановка задачи, рекомендую к сотрудничеству
$25
10 баллов
3 года назад
Всё в срок, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Все отлично