Nickolaz_Yeti

Никита Храмцов Nickolaz_Yeti

 
22 годаРоссия/Хабаровск
3 года на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Оптимизированная и продуманная верстка сайтов любой сложности, оплата только после выполнения заказа, даю гарантии качества, работаю в срок.

Что умею?

✔️Twitter Bootstrap

✔️HTML5

✔️CSS3, БЭМ

✔️CSS3, JS анимации на сайте

✔️Flexbox

✔️JavaScript✔️jQuery

✔️Адаптивная верстка

✔️Кросбраузерность

✔️PHP8

✔️MySQL

✔️Пишу логичный и понятный код

Почему со мной стоит работать?

✔️Даю гарантию качества.

✔️Всегда отвечаю на интересующие вас вопросы.

✔️Предоставляю информацию о процессе выполнения заказа.

✔️Работаю до победного, моя цель - завершить заказ на 100%.

✔️В течение неделе после передачи архива с заказом бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть мной допущены при выполнении заказа.

Немного о себе:

Получаю высшее образование в IT сфере, наслаждаюсь процессом написания кода, люблю спорт, а также играю на 3 музыкальных инструментах. Давайте дружить и сотрудничать.

Контактные данные:

✔️Почта: [email protected]

✔️Телеграм: @nikholaz_yeti

✔️Skype [email protected]

Способы оплаты:

✔️Карта mastercard

✔️QIVI-кошелек

✔️Или любым другим удобным для вас способом

JavascriptMySQLВерстка сайтаBootstrapjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16118205883696
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
3 года назад
Вёрстка макета
Сотрудничаем не первый раз, все отлично
Сотрудничаем не впервые, снова еще раз убедился - грамотный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$30
10 баллов
3 года назад
Есть верстка одной страницы, необходимо сверстать остальные
Ввиду причин, сделали половину проекта. Притензий нет, рекомендую С исполнителем расплачиваюсь на карту. за 50% работы.
Ввиду причин, сделали 50% проекта. Рекомендую
Ответный отзыв
guest_16118205883696
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$14
10 баллов
3 года назад
Изменение работоспособности карусели
Сделано качественно и быстро. Рекомендую к сотрудничеству
Грамотная постановка задачи, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
dmitryweblancer
Дмитрий 
38 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
27 отзывов
$25
10 баллов
3 года назад
Лендинг по шаблону
Всё в срок, рекомендую к сотрудничеству
Все отлично
Ответный отзыв