Оптимизированная и продуманная верстка сайтов любой сложности, оплата только после выполнения заказа, даю гарантии качества, работаю в срок.

Что умею?

✔️Twitter Bootstrap

✔️HTML5

✔️CSS3, БЭМ

✔️CSS3, JS анимации на сайте

✔️Flexbox

✔️JavaScript✔️jQuery

✔️Адаптивная верстка

✔️Кросбраузерность

✔️PHP8

✔️MySQL

✔️Пишу логичный и понятный код

Почему со мной стоит работать?

✔️Даю гарантию качества.

✔️Всегда отвечаю на интересующие вас вопросы.

✔️Предоставляю информацию о процессе выполнения заказа.

✔️Работаю до победного, моя цель - завершить заказ на 100%.

✔️В течение неделе после передачи архива с заказом бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть мной допущены при выполнении заказа.

Немного о себе:

Получаю высшее образование в IT сфере, наслаждаюсь процессом написания кода, люблю спорт, а также играю на 3 музыкальных инструментах. Давайте дружить и сотрудничать.

Контактные данные:

✔️Телеграм: @nikholaz_yeti

✔️Skype [email protected]

Способы оплаты:

✔️Карта mastercard

✔️QIVI-кошелек

✔️Или любым другим удобным для вас способом