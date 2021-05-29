Приветствую! Есть готовый сайт, на котором нужно переделать одну из страниц по новому макету (макет в Фигме). Переделать — значит сверстать и внедрить новый дизайн, а также реализовать функционал: показ модального окна, ...
Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema
Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла.
Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.
Отклик начните с schema. Также укажите вилку цена/срок + свой телеграм.
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