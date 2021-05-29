Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema

Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла.

Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.

Отклик начните с schema. Также укажите вилку цена/срок + свой телеграм.