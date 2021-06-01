Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта

https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/Агентство-развития-Мончегорска?node-id=1:3

Как мы договариваемся:

- смотрю на вашу работу (работы)

- говорите примерную стоимость

- вы пишите, что как и делаете, если считаете, что есть сложные места

или дизайнер был где-то в своей работе не прав... предлагаете своё

решение

- если договоримся, начинаем работу)