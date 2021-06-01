Есть наброски верстки нескольких форм: http://dep14kirov.ru/bootstrap/ Как видно, стиль форм ужасен, он не современный. Также в мобильном режиме есть проблема с растяжкой по ширине (см. скриншот) Нужно поработать ...
Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта
https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/Агентство-развития-Мончегорска?node-id=1:3
Как мы договариваемся:
- смотрю на вашу работу (работы)
- говорите примерную стоимость
- вы пишите, что как и делаете, если считаете, что есть сложные места
или дизайнер был где-то в своей работе не прав... предлагаете своё
решение
- если договоримся, начинаем работу)
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