Верстка 3х страниц

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Завершен19 заявок899 просмотров

Добрый день.

Требуется сверстать 3 страницы по Figm'e

Срок, до Воскресенья, 20:00, МСК.

Выберу сегодня, поэтому, желательно указать цену и окончательную заявку.

4 года назад
ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

KnstWork
23 года
5 лет в сервисе
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8 месяцев назад
4 года назад
$15
2 дня
Escrow
с заданием справился
Рекомендую. Отличный заказчик. Приятно было работать.

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