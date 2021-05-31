Адаптивная и кроссбраузерная верстка - качественно и в срок. HTML5/CSS3(SASS/SCSS),Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, Pug, JavaScript.
Привет! Сейчас расскажу Вам о себе!
Гарантии: В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.
Ответственность:
Я сразу готов приступить к работе;
Работаю без предоплаты;
Выполню заказ в срок;
Правки сделаю бесплатно.
Контакты:
Email: [email protected]
Telegram: @konmitin
Технологии:
-HTML5;
-CSS3(SСSS);
-Flexbox/Grid;
-БЭМ;
-Gulp;
-Pug;
-JavaScript;
Я против войны в Украине!
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Портфолио
- Landing page для доставки воды2 просмотра
- LandingPage- портфолио73 просмотра
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
4 года назад
с заданием справился
Ответный отзыв
Рекомендую. Отличный заказчик. Приятно было работать.