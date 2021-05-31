Адаптивная и кроссбраузерная верстка - качественно и в срок. HTML5/CSS3(SASS/SCSS),Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, Pug, JavaScript.

Привет! Сейчас расскажу Вам о себе!

Гарантии: В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

Я сразу готов приступить к работе;

Работаю без предоплаты;

Выполню заказ в срок;

Правки сделаю бесплатно.

Контакты:

Email: [email protected]

Telegram: @konmitin

Технологии:

-HTML5;

-CSS3(SСSS);

-Flexbox/Grid;

-БЭМ;

-Gulp;

-Pug;

-JavaScript;