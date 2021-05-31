KnstWork

Константин KnstWork

 
23 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
Адаптивная и кроссбраузерная верстка - качественно и в срок. HTML5/CSS3(SASS/SCSS),Flexbox/Grid, БЭМ, Gulp, Pug, JavaScript.

Привет! Сейчас расскажу Вам о себе!

Гарантии: В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно исправлю все ошибки, которые могли быть допущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

Я сразу готов приступить к работе;

Работаю без предоплаты;

Выполню заказ в срок;

Правки сделаю бесплатно.

Контакты: 

Email: [email protected]

Telegram: @konmitin 

Технологии:

-HTML5;

-CSS3(SСSS);

-Flexbox/Grid;

-БЭМ;

-Gulp;

-Pug;

-JavaScript;

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Отзывы заказчиков

ifr0st
Денис 
35 лет
17 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$15
10 баллов
4 года назад
Верстка 3х страниц
с заданием справился
Рекомендую. Отличный заказчик. Приятно было работать.
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