Сверстать 2 страницы с адаптацией под мобильный

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Завершен39 заявок827 просмотров

Нужно сверстать 2 страницы, валидно, кроссбраузерно, с учетом retina, и мобильной адаптацией.

Дизайн в Figma.

Вот готовые страницы, при необходимости будет мобильная отрисовка, для второй страницы.

Figma
4 года назад
marlboro_x
Кир 
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Выбранный исполнитель

jay-web
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$25
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Отличный специалист, все сделано в оговоренные сроки, были учтены все мои пожелания. Рекомендую. Будем работать еще.
Приятный в общении заказчик. Была произведена полная предоплата заказа. Однозначно рекомендую.

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