Верстка подключить CRM

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок632 просмотра

Три страницы + Пара форм обратной связи

  • Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров (название, текстовое описание, цена, фото) с управлением через админку) и галереей
  • Страница вакансий с управлением через админку
  • Небольшая статическая страница с текстовым наполнением управляемым через админку
CMS предпочтительно wordpress но можно и другую из распространенных

Макеты в Figma

3 варианта Декстом/Планшет/Мобильный

Работа по whitelabel (без возможности добавить в портфолио)

Макета для оценки будут представлены потенциальным исполнителям. Отбор в течении дня.

FigmaWordPress
4 года назад
FastJoe
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

kaikad
Кайрат 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
$88
2 дня
Escrow
Проект закрыт. По факту он в очень сыром виде, бесконечно далек от продакшена. И скорее всего будем все переверстывать потому что сыпется со всех сторон. Нарушение сроков и обещаний, в основе которых недооценка и видимо не готовность к требованиям. Никакой прозрачности и гадание на тему когда же человек заявит, что больше не будет работать, потому что жизнь сложна и гении недооценены и с чем в итоге я останусь в этот момент. Проект прошел по стандартному сценарию с горе фрилансерами, ничего нового, кроме того что я вовремя не среагировал.
Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
$205
2 дня
Escrow
Качественная верстка. Сделал все оперативно
Компетентный заказчик, работать комфортно. Всегда на связи, оперативные ответы, быстрая, незамедлительная оплата. === хороший, качественный результат! Продолжаем сотрудничеству. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Александр
 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
день назад
120 отзывов
4 года назад
ТОП-5
HTML-верстка
Марат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
kaikad
Кайрат 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
2 отзыва(-2)
4 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
онлайн
168 отзывов
4 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Vitalii_Rys
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 часа назад
4 года назад
Сергей
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 отзывов(-1)
4 года назад

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