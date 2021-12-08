Верстка подключить CRM

Проект закрыт. По факту он в очень сыром виде, бесконечно далек от продакшена. И скорее всего будем все переверстывать потому что сыпется со всех сторон. Нарушение сроков и обещаний, в основе которых недооценка и видимо не готовность к требованиям. Никакой прозрачности и гадание на тему когда же человек заявит, что больше не будет работать, потому что жизнь сложна и гении недооценены и с чем в итоге я останусь в этот момент. Проект прошел по стандартному сценарию с горе фрилансерами, ничего нового, кроме того что я вовремя не среагировал.