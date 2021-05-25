Верстка лендинга Смарт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок797 просмотров

Макет и тз в приложении. Нужен тот кто готов начать работу сейчас и уже завтра показать что работа идет. Оплата поетапно. В макете будут 3д обьекты. Ставятся скриптом. Помогу разобраться. Денег 8000р

Макет: https://xd.adobe.com/view/cd775740-9b48-4a22-bee3-412e1f7a8a40-9824/grid

4 года назад
habam
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Был
4 года назад
12 отзывов(-6)

Выбранный исполнитель

andreysvishchev
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$95
4 дня
Escrow

Заявки фрилансеров

andreysvishchev
Андрей 
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3 года назад
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Матвей
 
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4 года назад

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