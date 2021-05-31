Верстка чата

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен6 заявок723 просмотра

Чат:

https://www.figma.com/file/ttlcO1l1fjqB9x1LQuEIbf/%D1%87%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1

- При клики на кнопку раскрывается чат.

- Раскрытие чата и переходы сделать анимацией и прогрузкой.

- Сделать переходы, чтобы были рабочие ссылки и окна

- Структурный, комментируемый код.

- Код валидный и проходит валидацию

Node.js
4 года назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
$60
4 дня
Escrow
Хорошая верстка по выгодной цене! Рекомендую.
Категорически рекомендую заказчика! Отвечает почти мгновенно, задачу ставит точно и понятно.

Заявки фрилансеров

qwertycamedy
21 год
4 года в сервисе
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2 месяца назад
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Сарван
 
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Виталий
 
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Улугбек
 
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