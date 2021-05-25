Экспресс-помощь верстальщика

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен12 заявок336 просмотров

На сайте есть checkbox - изначально галочка поставлена, но нужно чтобы чекбокс был не активен изначально.  Задачка экспресс, нужно срочно))

4 года назад
Zels
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

SilinceW
Дмитрий 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$1
1 день
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую.

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Михаил
 
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SilinceW
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ТОП-10
HTML-верстка
Александр
 
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