aizberg88

Дима aizberg88

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Недорогая, быстрая и качественная верстка всем!!

Привет!.

Меня зовут Дима и я фрилансер-верстальщик из Выборг. Мне чуточку за 30. Женат, дети.

C увлечением и всей серьезностью берусь за поставленные мне задачи.

Основные навыки: адаптивная, кросс браузерная верстка HTML+CSS, SCSS, базовый JS, Swiper, Git.

Отзывы заказчиков

st1ks
35 лет
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$1
10 баллов
4 года назад
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Дмитрий зарекомендовал себя ответственным исполнителем. Быстро разобрался в задаче и внес все правки практически моментально. Всегда находился на связи. Хорошо знает свое дело. Рекомендую к сотрудничеству.
Максим - хороший заказчик. Четкая задача, на связи всегда, своевременная оплата. Остались только положительные эмоции от общения! Рекомендую.
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