Недорогая, быстрая и качественная верстка всем!!
Привет!.
Меня зовут Дима и я фрилансер-верстальщик из Выборг. Мне чуточку за 30. Женат, дети.
C увлечением и всей серьезностью берусь за поставленные мне задачи.
Основные навыки: адаптивная, кросс браузерная верстка HTML+CSS, SCSS, базовый JS, Swiper, Git.
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
4 года назад
Дмитрий зарекомендовал себя ответственным исполнителем. Быстро разобрался в задаче и внес все правки практически моментально. Всегда находился на связи. Хорошо знает свое дело. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Максим - хороший заказчик. Четкая задача, на связи всегда, своевременная оплата. Остались только положительные эмоции от общения! Рекомендую.