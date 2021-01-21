Недорогая, быстрая и качественная верстка всем!!

Привет!.

Меня зовут Дима и я фрилансер-верстальщик из Выборг. Мне чуточку за 30. Женат, дети.

C увлечением и всей серьезностью берусь за поставленные мне задачи.

Основные навыки: адаптивная, кросс браузерная верстка HTML+CSS, SCSS, базовый JS, Swiper, Git.