Поправить верстку

http://norbyweb.maks1mator.beget.tech/arhitector.html

1) при наведении на любой пункт меню, выпадаем подменю. Когда на него наводишь, срабатывает hover подсветки на все меню. Должен быть выделен один пункт меню.

2) В подменю, при наведении на пункты в левой части, должен изменяться контент справа. Сейчас изменяется по клику.