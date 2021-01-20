Поправить верстку

HTML-версткаЗавершен13 заявок737 просмотров
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http://norbyweb.maks1mator.beget.tech/arhitector.html

1) при наведении на любой пункт меню, выпадаем подменю. Когда на него наводишь, срабатывает hover подсветки на все меню. Должен быть выделен один пункт меню.

2) В подменю, при наведении на пункты в левой части, должен изменяться контент справа. Сейчас изменяется по клику.

3 года назад
st1ks
34 годаБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранные исполнители
aizberg88
Дима 
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
$1
1 день
Дмитрий зарекомендовал себя ответственным исполнителем. Быстро разобрался в задаче и внес все правки практически моментально. Всегда находился на связи. Хорошо знает свое дело. Рекомендую к сотрудничеству.
Максим - хороший заказчик. Четкая задача, на связи всегда, своевременная оплата. Остались только положительные эмоции от общения! Рекомендую.
hooooop209
Давид 
34 годаУкраина
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
$3
1 день
Сказал что сделает все за пару минут. По итогу за 4 часа даже не приступил к задаче. После напоминания о себе сказал что скоро сделает и молча удалил аккаунт))
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