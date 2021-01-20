Adam_developer

Евгений Adam_developer

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Front end developer

Занимаюсь версткой и посадкой на Wordpress.

Более 200 успешно выполненных заказов.

Опыт работы в сфере IT более 2 лет!

✅ Профессиональный подход к каждому заказу!

✅ Выполненная работа в срок!

✅ Качественный и оптимизированный код!

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам!

✅ После завершения проекта поддержку и помощь!

Технологии которыми я владею и использую в своей работе:

  • Адаптивная верстка
  • CSS-анимация
  • JS/jquery
  • Посадка на Wordpress
Мои сайты:
  • Одинаково выглядят во всех браузерах и мобильных телефонах
  • Имеют высокую скорость загрузки
  • Имеют удобную админ панель
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средняя оценка
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процент рекомендаций
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков

myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$60
2 балла
4 года назад
Вёрстка сайта
Node.js
Человек взял предоплату, провалил сроки. Потом вообще сбежал, не став отвечать на свои вопросы. Слился и подставил. Очень не рекомендую.
YAlex84
41 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$35
10 баллов
4 года назад
Верстка одностраничного сайта html+css с адаптивностью
CSSFigmaHTMLWordPress
Отличная работа и результат без лишних вопросов
Отличный заказчик, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$5
10 баллов
4 года назад
Правки верстки (шаблон Wordpress)
WordPress
Все отлично. Быстро, качественно. Рекомендую
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
#1091
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#1831