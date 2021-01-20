Front end developer
Занимаюсь версткой и посадкой на Wordpress.
Более 200 успешно выполненных заказов.
Опыт работы в сфере IT более 2 лет!
✅ Профессиональный подход к каждому заказу!
✅ Выполненная работа в срок!
✅ Качественный и оптимизированный код!
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам!
✅ После завершения проекта поддержку и помощь!
Технологии которыми я владею и использую в своей работе:
- Адаптивная верстка
- CSS-анимация
- JS/jquery
- Посадка на Wordpress
- Одинаково выглядят во всех браузерах и мобильных телефонах
- Имеют высокую скорость загрузки
- Имеют удобную админ панель
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рейтинг фрилансера
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Портфолио
- Direct108 просмотров
- Voyage77 просмотров
- Woodlandia79 просмотров
- Верстка интернет магазина119 просмотров
- Ustor42 просмотра
Отзывы заказчиков
$60
2 балла
4 года назад
Node.js
Человек взял предоплату, провалил сроки. Потом вообще сбежал, не став отвечать на свои вопросы. Слился и подставил. Очень не рекомендую.
$35
10 баллов
4 года назад
CSSFigmaHTMLWordPress
Отличная работа и результат без лишних вопросов
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда на связи, быстро отвечает на вопросы. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
4 года назад
WordPress
Все отлично. Быстро, качественно. Рекомендую
Ответный отзыв
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
HTML-верстка
3 отзыва(-1)
$5/час
от $5от 1 часа
#1091
Веб-программирование
нет отзывов
$7/час
от $7от 1 часа
#1831