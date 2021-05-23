Вёрстка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт21 заявка1308 просмотров

Нужно разверстать по всем правилам макет для сайта

https://www.figma.com/file/RFSyRKwb63ijOsXs35euq7/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0?node-id=1%3A3

Как мы договариваемся:

- смотрю на вашу работу (работы)

- говорите примерную стоимость

- вы пишите, что как и делаете, если считаете, что есть сложные места или дизайнер был где-то в своей работе не прав... предлагаете своё решение

- если договоримся, начинаем работу)

Node.js
4 года назад
myhomekrdru
Дмитрий 
49 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Adam_developer
Евгений 
28 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
4 года назад
$60
4 дня
Человек взял предоплату, провалил сроки. Потом вообще сбежал, не став отвечать на свои вопросы. Слился и подставил. Очень не рекомендую.

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Adam_developer
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