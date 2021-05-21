Поправить js код

Добрый день! Нужны правки мелкие сайт на вордпрес. Ниже прикрепил ТЗ зеленым это отмечено что уже что сделано нужно только что неотмечено нужно сделать быстро там немного Вот сам сайт https://flyboardkiev.com.ua/https://flyboardkiev.com.ua/ ...