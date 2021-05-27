JS интерактив, моб. вёрстка, правки по макету, сделать сегодня Zeplin

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка405 просмотров

JS интерактив, моб. вёрстка, правки по макету, сделать сегодня Zeplin

Требуется хорошее владение JS

ТЗ - пришлю и покажу макеты исполнителю

оплата может идти по этапно по мере готовности

бюджет 50$ - сроки сегодня до 1-00 ночи по МСК

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JavaScript
4 года назад
createrwebst
Андрей 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
37 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$50
1 день
Отличное выполнение заказа, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный закащик и хороший человек, Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Anatoly_Rybchych
23 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад

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