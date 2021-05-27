Добрый день. Нужно переделать красивой форму + переделать красиво фильтр, на готовом сайте Работы часа на 2. Приступить нужно сразу.
JS интерактив, моб. вёрстка, правки по макету, сделать сегодня Zeplin
JS интерактив, моб. вёрстка, правки по макету, сделать сегодня Zeplin
Требуется хорошее владение JS
ТЗ - пришлю и покажу макеты исполнителю
оплата может идти по этапно по мере готовности
бюджет 50$ - сроки сегодня до 1-00 ночи по МСК
Оставляйте Ваш телеграмм для связи
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Обычный представительский сайт, без заморочек. Требуется отверстать и повесить вёрстку на движок. Движок можно Wordpress или Drupal. Дизайн в прикрепленном архиве. Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и ...HTML-верстка15 заявокЗакрыт4 года назад
Задача: необходимо сверстать дизайн на Tilda. Полученный шаблон передать в аккаунт автора задачи. В комментариях прошу указывать стоимость работ, срок и когда смогли бы приступить к выполнению. Дизайн: ...Завершен4 года назад
Необходимо сверстать небольшую страницу для сайта hiconix.ru Страница небольшая, всего 4 блока. Верстка на bootstrap в версии для десктопа и мобильного. https://www.figma.com/file/m1RShNXh4yR7YyDwaNDlmu/Landing_Monprice-Copy?node-id=0%3A1 Хедер, футтер, форму и пр. верстать не нужно, они уже ...Завершен4 года назад
- $10
Есть готовая верстка одной страницы УПД (бухгалтерский документ) Требуется натянуть эту верстку в СРМ системе one box. Доступы и подробности в лицу Шаблон документа для редактирования: https://prnt.sc/137mdt9 Печатается документ ...HTML-верстканет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть рабочий шаблон сайта на wordpress, функционал готов. Ссылка на сайт: clinic1.server-profi.ru По макету figma требуется верстка страниц сайта. Для ознакомления прикрепили макеты страниц под ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
Здравствуйте. на 4 сайтах однотипных пример https://promo.wehappy-app.ru/ Кнопки сейчас перекидывают на внешний сайт Это надо отменить и повесить на все кнопки всплывающее окно Дизайн окна есть в фигме http://joxi.ru/E2pnxMxC49JJ3r ...Завершен4 года назад
Всем добрый день требуется сверстать сайт, визуально и функционально почти аналог такому pechati-v-spb.ru Тематика - изготовление печатей, штампов, факсимиле и пломбираторов. Только нужно будет еще прикрутить корзину и зоны доставки по СПб ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте) нужна адаптивная верстка html+css 10 страниц сайта. Примерно как во вложении. Есть psd макеты. Подскажите пожалуйста, примерную цену и сроки?HTML-верстка60 заявокЗакрыт4 года назад
- $40
Ваша задача: Адаптивно и чтобы во всех браузерах отображалось нормально сверстать одностраничный сайт. Макет в фигме скину исполнителю. Макет не сложный, состоит из 7 секций, один из них слайдер, есть видео попап.Завершен4 года назад