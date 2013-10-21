Натянуть верстку УПД в срм систему

$10
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрытнет заявок1073 просмотра

Есть готовая верстка одной страницы УПД (бухгалтерский документ)

Требуется натянуть эту верстку в СРМ системе one box. Доступы и подробности в лицу

Шаблон документа для редактирования: https://prnt.sc/137mdt9

Печатается документ на листе A4 альбомной ориентации.

Для одного, двух, трех товаров в документе все должно помещаться на одной станице.

1. Убрать верхнюю строку и текст из нее (Приложение N 1 к письму ФНС России от 21.10.2013 N ММВ-20-3/96@) переместить в строку ниже, для уменьшения общей высоты документа.

2. Уменьшить высоту документа, строки 16, 22, 27

2. Столбец Наименование товара сделать шире, лучше задать ему фиксированную ширину

3. Документ составлен на 1 листах. Поправить вид как образце.

4. Нижняя часть листа, разделенная жирной вертикальной линией. Левая и правая часть должны быть одинаковые по ширине и отображению

5. Срм не отображает квадратные скобки, можно поменять на круглые.

4 года назад
stigman
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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