Доверстать ЛП

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Закрыт2 заявки420 просмотров

Текущая верстка сайта не соответствует макету на 15%.

Нужно сделать финальную верстку ЛП.  

Ниже видео ТЗ.

https://drive.google.com/file/d/1Kt0hlEcyXWuE1bH01weGuTPrTtJcOrDt/view?usp=sharing

Оригинал макета: https://www.figma.com/file/kAEHLsCJKizvfPm4Zss9fE/Сириус?node-id=0%3A1

Node.js
4 года назад
danlimonski
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