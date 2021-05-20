Исправить ошибку (не показываются картинки на странице)

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Завершен5 заявок366 просмотров

После редактирования страницы перестали показываться анимированные картинки. Файлы сайта по ссылке https://dropmefiles.com/al84O

4 года назад
stemlab
27 лет
4 года в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
2 часа назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
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Заявки фрилансеров

Александр
 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
33 отзыва
4 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
14 минут назад
63 отзыва
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Михаил
 
39 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
34 отзыва
4 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
xtremal29
Михаил 
29 лет
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