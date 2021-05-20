Верстка

$4
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт5 заявок865 просмотров

Слетел скрипт кол трекинга,  необходимо поправить

4 года назад
guest_16214977615417
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Али
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Файзулла
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Олег
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Сергей
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Динар
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
37 отзывов(-2)
4 года назад

  • Похожие заказы

  • HTML Email Signature верстка электронной подписи в почту

    Необходимо по утвержденному дизайну сверстать небольшую визитку в эл. Виде, которая будет вставляться в подпись писем. Ссылки и телефоны должны быть кликабельны. Т.к. файл с кодом будет ставляться в сообщение он должен быть ...

    HTML
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать лендинг

    Необходимо создать лендинг. Дизайнерская проработка не нужна. Нужно сделать по примеру сайта, но только главную страницу: https://stigmashow.com/wow/. Все подробности сообщу исполнителю.

    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать и натянуть на CMS 3-х страничный сайт с адаптивом

    Три страницы +  Пара форм обратной связи Главная - по сути лендинг и с каталогом товаров (15 товаров с управлением через админку) и галереейСтраница вакансий с управлением через админкуНебольшая статическая страница с текстовым ...

    FigmaWordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Верстка React или Vue и установка на Python Django

    Требуется верстка проекта: личный кабинет строительной компании. Нужно сделать верстку с проброской роутов, обработчиками событий, подготовленными узлами подключения к rest api.Дизайн:https://www.figma.com/file/woTgAu3xkFmr7hjluKtyrb/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%82-FB-(Final)?node-id=0%3A1требуется написание бэкенда на Python Django с небольшим движком для управления информацией в личных кабинетах пользователей.Верстка ...

    DjangoNode.jsPythonVue.js
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Сверстать сайт посвященный футбольной аналитике

    Добрый день Нужно сверстать 6 страниц с адаптивом + пара модалок. В приложении макет главной страницы для примерной оценки, остальные страницы плюс-минус такие же. Верстку нужно будет сразу интегрировать в сайт на ...

    Laravel
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Замена скрипта и правка css в галерее PhotoSwipe 5.0

    Требуется перевести галерею на сайте https://q.vn.ua/ на новую https://photoswipe.com/v5/docs/getting-started/. Тестовая страница https://q.vn.ua/ua.html Нужно настроить css так, чтобы в мобильных устройствах картинки галереи отображались по 3-4 штуки в горизонталь на новом скрипте PhotoSwipe 5.0

    CSS
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правки по вордпрес

    У меня есть несколько списков правок к существующим сайтам, https://docs.google.com/document/d/14Fg0duZKg57LNK0Yrvu88ANokGb-_qGx0MrW36aZFLY/edit https://docs.google.com/document/d/13ckN07yAxb5FcnBo5yl9Oa3aaWhbRdEZmx1vOIyzvKc/edit Сколько стоит? Надо сделать liikuntasaumat.fi супер срочно, очень желательно за 24 часа Нужно очень быстро сделать в ...

    WordPress
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    4 года назад