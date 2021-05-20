Вёрстка простого дизайн

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Закрыт41 заявка704 просмотра

Необходимо выполнить вёрстку простого одностраничного сайта на bootstrap.

Bootstrap
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