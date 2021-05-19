Поправить скрипт и верстку сайта

Поправить скрипт (он в прикрепленных файлах) нужно сделать, что бы при выборе виндовс выдавались ответы:

если Windows XP или Vista то MS Office 2010если Windows 7 или 8.1 то MS Office 2013если Windows 10 то MS Office 2016 или MS Office 2019другие ответы не на что не влияют.

По верстке https://microsoft-office-free-download.ru/ надо что бы слово скачать было всегда в одну линию от надписи майкрософт офис максимально влево и линия внизу у всей строки. При изменении разрешения что бы ничего не менялось, сейчас сделано корявенько через padding-left. Написать мне где что поменять в стилях.