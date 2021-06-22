Отвечаю в течении 15-30 минут
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Клиенты с которыми я работаю уверены в том что -->
- Я всегда на связи (Во время выполнения проекта, я с 12.00 до 22.00мск онлайн на фриланс-сайте, Telegram и WhatsApp) По этому вносить правки и обмениваться материалом проекта будет удобно.
- Не беспокою по мелочам! Детали проекта мы обговариваем в начале, по этому при его выполнении у меня обычно не возникают вопросы которые я могу решить сам. Так же я делаю Adaptive для сайта если его не сделал дизайнер, тем самым экономлю ваши деньги и нервы.
- Мне можно доверять. Я хочу развиваться в этом фриланс проекте и получать много положительных отзывов, это мотивирует меня выполнять работу качественно и не нарушать сроки.
1) Мы обговариваем детали проекта, либо вы предоставляете готовое ТЗ и мы уже обсуждаем те детали которые не учтены в ТЗ но мне они показались важными, тем самым мы ускоряем дальнейшую разработку.
2) Обговариваем сроки а так же стоимость которая формируется из сложности проекта.
3) В конечном итоге мы имеем четкое представление о деталях проекта, поставленные сроки и стоимость.
4) При выполнении проекта я буду держать вас в курсе проделанной работы (при вашем желании).
Что на счет ошибок которые были пропущены при сдаче проекта? -->
Если это случается, то вы можете обратиться ко мне в течении 15 дней со дня сдачи проекта, я бесплатно и быстро исправлю все допущенные мною ошибки.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, семантическая, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
Портфолио:
- Адаптивная верстка Сайта под бизнес проект
- Адаптивная верстка ресторан сайта
- Адаптивная верстка туристического сайта
- Адаптивная верстка Лендинга, агент-туризм
Пару слов о себе:
Более года работал в небольшой веб студии верстальщиком, решил что дальше хочу развиваться как фрилансер и иметь больше свободного времени.
Портфолио
- Адаптивная верстка Сайта под бизнес проект54 просмотра
- Адаптивная верстка ресторан сайта65 просмотров
- Адаптивная верстка туристического сайта61 просмотр
- Адаптивная верстка Лендинга, агент-туризм58 просмотров