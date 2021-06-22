Специализируюсь на разработке сайтов с использованием технологий БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript.

Связь: Telegram, WhatsApp

Отвечаю в течении 15-30 минут

\----------------------------------------->

Клиенты с которыми я работаю уверены в том что -->

Я всегда на связи (Во время выполнения проекта, я с 12.00 до 22.00мск онлайн на фриланс-сайте, Telegram и WhatsApp) По этому вносить правки и обмениваться материалом проекта будет удобно.

Не беспокою по мелочам! Детали проекта мы обговариваем в начале, по этому при его выполнении у меня обычно не возникают вопросы которые я могу решить сам. Так же я делаю Adaptive для сайта если его не сделал дизайнер, тем самым экономлю ваши деньги и нервы.

Мне можно доверять. Я хочу развиваться в этом фриланс проекте и получать много положительных отзывов, это мотивирует меня выполнять работу качественно и не нарушать сроки.

1) Мы обговариваем детали проекта, либо вы предоставляете готовое ТЗ и мы уже обсуждаем те детали которые не учтены в ТЗ но мне они показались важными, тем самым мы ускоряем дальнейшую разработку.

2) Обговариваем сроки а так же стоимость которая формируется из сложности проекта.

3) В конечном итоге мы имеем четкое представление о деталях проекта, поставленные сроки и стоимость.

4) При выполнении проекта я буду держать вас в курсе проделанной работы (при вашем желании).

Что на счет ошибок которые были пропущены при сдаче проекта? -->

Если это случается, то вы можете обратиться ко мне в течении 15 дней со дня сдачи проекта, я бесплатно и быстро исправлю все допущенные мною ошибки.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

- Вёрстка кроссбраузерная, семантическая, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.

Портфолио:

- Адаптивная верстка Сайта под бизнес проект

- Адаптивная верстка ресторан сайта

- Адаптивная верстка туристического сайта

- Адаптивная верстка Лендинга, агент-туризм

Пару слов о себе:

Более года работал в небольшой веб студии верстальщиком, решил что дальше хочу развиваться как фрилансер и иметь больше свободного времени.