Cверстать простой сайт

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Завершен49 заявок1091 просмотр

Добрый день!

Требуется сверстать не сложный лендинг html css js(4 блока, текст и галерея фотографий).

На сайте присутствуют элементы js, без знания этого языка, прошу не оставлять заявку

Исполнителю предоставлю макет в figma и подробное тз.

Выполнение с помощью flexbox или bootstrap.

Если сработаемся,  то есть работа по доработке нескольких сайтов.

Цена не больше 2000 рублей.

Выполнить за 2-4 дня после принятия заявки.

Спасибо.

BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
4 года назад
al-1998
Алина 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

vladkochevnikoff
Кочевников 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
$14
3 дня
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Хороший заказчик, отвечал на вопросы быстро, проблем не было. Рекомендую

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