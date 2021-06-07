Верстка сайтов - качественно и в срок!

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Немного о себе:

Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей. Занимаюсь версткой сайтов и отношусь к этому не как к рутинной работе а как к занятию, которое мне действительно нравится, из-за чего для меня важно качество результата каждого моего проекта. Постоянно изучаю новые технологии и стараюсь быть в курсе всех нововведений в сфере веб-разработки. К своей работе отношусь с максимальной ответственностью и с учётом всех пожеланий заказчика. Постоянно нахожусь на связи. Пишу чистый, валидный и понятный код. Довожу свои проекты до логического итога без срыва сроков.

Навыки и умения: