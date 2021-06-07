Верстка сайтов - качественно и в срок!
Немного о себе:
Всем доброго времени суток, меня зовут Андрей. Занимаюсь версткой сайтов и отношусь к этому не как к рутинной работе а как к занятию, которое мне действительно нравится, из-за чего для меня важно качество результата каждого моего проекта. Постоянно изучаю новые технологии и стараюсь быть в курсе всех нововведений в сфере веб-разработки. К своей работе отношусь с максимальной ответственностью и с учётом всех пожеланий заказчика. Постоянно нахожусь на связи. Пишу чистый, валидный и понятный код. Довожу свои проекты до логического итога без срыва сроков.
Навыки и умения:
- HTML5, CSS3, jQuery.
- Кроссбраузерность, адаптивность
- Резиновая / блочная фиксированная
- БЭМ
- SASS/SCSS
- Flexbox
- Gulp
- Git
- Работа с анимацией сайтов
- Соблюдение валидности верстки
- E-mail: [email protected]
- Telegram: @Dishones2
- Discord: Dishones2#9667