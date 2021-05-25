vladkochevnikoff

Кочевников vladkochevnikoff

 
22 года
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Вёрстка сайтов любой сложности

Приветствую Вас на моем профиле!

Мои навыки: HTML, CSS, JavaScript-JQuery, а так же WordPress и PHP-Laravel, Yii.

Использую в своей работе: Photoshop, Figma, Adobe XD, проверяю валидность кода и скорость загрузки сайта.

Верстаю используя FlexBox; Bootstrap; Grid.

Основная работа: Landing Page, многостраничные сайты, натяжка сайта на WordPress или иную CMS,

добавление контента на уже существующие сайты, внесение правок в код.

Качество выполненной работы - моя главная задача.

Мои контактные данные:

Telegram: @webdvlp

Mail: [email protected]

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Отзывы заказчиков

al-1998
Алина 
26 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$14
10 баллов
4 года назад
Cверстать простой сайт
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
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