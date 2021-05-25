Вёрстка сайтов любой сложности

Приветствую Вас на моем профиле!

Мои навыки: HTML, CSS, JavaScript-JQuery, а так же WordPress и PHP-Laravel, Yii.

Использую в своей работе: Photoshop, Figma, Adobe XD, проверяю валидность кода и скорость загрузки сайта.

Верстаю используя FlexBox; Bootstrap; Grid.

Основная работа: Landing Page, многостраничные сайты, натяжка сайта на WordPress или иную CMS,

добавление контента на уже существующие сайты, внесение правок в код.

Качество выполненной работы - моя главная задача.

Мои контактные данные:

Telegram: @webdvlp

Mail: [email protected]