Вёрстка сайтов любой сложности
Приветствую Вас на моем профиле!
Мои навыки: HTML, CSS, JavaScript-JQuery, а так же WordPress и PHP-Laravel, Yii.
Использую в своей работе: Photoshop, Figma, Adobe XD, проверяю валидность кода и скорость загрузки сайта.
Верстаю используя FlexBox; Bootstrap; Grid.
Основная работа: Landing Page, многостраничные сайты, натяжка сайта на WordPress или иную CMS,
добавление контента на уже существующие сайты, внесение правок в код.
Качество выполненной работы - моя главная задача.
Мои контактные данные:
Telegram: @webdvlp
Mail: [email protected]
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Портфолио
- GiftPlace -магазин подарков87 просмотров
- Адаптивный Landing Page "Tesla Model S"85 просмотров
- Блок для Инвентаризационной компании «РЕВИЗОР»114 просмотров
Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
4 года назад
BootstrapCSSFigmaHTMLJavaScript
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