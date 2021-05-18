Адаптивная вёрстка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен16 заявок1004 просмотра

Здравствуйте,

нужно помочь по адаптивной вёрстке.

Пишите те, кто хорошо разбирается в адаптивной вёрстке.

4 года назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
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3 года назад

Выбранный исполнитель

Mills
39 лет
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день назад
4 года назад
$1
1 день
Задача выполнена в срок. Спасибо) Обращусь ещё раз.
Спасибо Владиславу за интересную задачу.

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