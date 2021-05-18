Поправить кнопку

$8
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт12 заявок464 просмотра

Приветствую, требуется выполнить 2 правки.

На сайте: https://clck.ru/UsXie требуется поправить верхнюю кнопку отправить заявку (не отправляет форму).

В шаблоне карточки товара: https://clck.ru/UsXnE под ценой добавить кнопку заказать (так же всплывающая форма)

4 года назад
van74
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