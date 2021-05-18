Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress. Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0%3A1 Сайт: https://skindoc.kz/
Поправить кнопку
Приветствую, требуется выполнить 2 правки.
На сайте: https://clck.ru/UsXie требуется поправить верхнюю кнопку отправить заявку (не отправляет форму).
В шаблоне карточки товара: https://clck.ru/UsXnE под ценой добавить кнопку заказать (так же всплывающая форма)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
Доброго времени суток, необходимо создать (скопировать) сайты для агенств, примеры: https://themeforest.net/item/feliz-nuxtjs-strapi-digital-marketing-template/31390472 https://themeforest.net/item/ninja-seo-digital-marketing-wordpress-theme/31480686 https://renex-react.envytheme.com/index-3/ Необходимо: (главная страница, о нас, контакты, политики конфиденциальности), все в html. (структурно, что оставить, что удалить, ...HTML-верстка19 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно этот сайт - https://gadalki-onlayn.ru 230 страниц посадить верстку на WordPress. Сайт на бегет, подключена админка WordPress тема root. Надо все привязать к этой теме, чтобы можно было с темы все настраивать и редактировать. ...Закрытнет даты
Задача: Необходимо сделать красивую сверстаную подпись для использования в Outlook 2016. Требования: 1) Делаем по ТЗ во вложении -синим с чертой отмечены - гипер-ссылки ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $600
Необходимо сверстать конфигуратор по готовому макету с платформы Figma https://www.figma.com/file/5gZaPfOgtEiBS9BnDefAp0/%D0%90%D0%AD%D0%9E%D0%9D-(%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80)-(Copy)?node-id=722%3A3Закрыт4 года назад
Ищем опытного front-end разработчика для доработки проекта. Знания JS выше среднего (много логики на нативном JS). Опыт работы с Git. Примерный объем 300+ часов.В ваших предложениях просьба указывать стоимость часа (работа по трекеру).HTML-верстка6 заявокЗакрыт4 года назад
- $100
Адаптивная лендинга. В дизайне присутствует мобильная версия, модальные окна https://www.figma.com/file/LlSSKu3jUUg9lQSoMbwLcp/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B1-%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%80?node-id=64%3A39668Завершен4 года назад
Привет, нужно сверстать одну страничку адаптивно, новый режим для сайта. Красным выделено, что нужно сверстать (остальные элемента сайта уже готовы) Скриншот: https://i.imgur.com/KLKpWyP.png Макет на фигме скину исполнителю В заявке ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется допилить проект (по типу профи.ру только с узкой специализацией) по верстке, решить всякие глюки, доработать мобильную версию. Проект написан с использованием Bootstrap 4 (админский шаблон), Vue, Pug, Node. - Обязательно опыт работы ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт4 года назад