Создание сайтов (чисто html)

Доброго времени суток, необходимо создать (скопировать) сайты для агенств, примеры:

https://themeforest.net/item/feliz-nuxtjs-strapi-digital-marketing-template/31390472

https://themeforest.net/item/ninja-seo-digital-marketing-wordpress-theme/31480686

https://renex-react.envytheme.com/index-3/

Необходимо: (главная страница, о нас, контакты, политики конфиденциальности), все в html. (структурно, что оставить, что удалить, так же обсуждаемо)

Количество сайтов обсуждаем индивидуально. Все предложения в ЛС. Указывать стоимость за 1.