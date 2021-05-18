Создание сайтов (чисто html)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт19 заявок1201 просмотр

Доброго времени суток, необходимо создать (скопировать) сайты для агенств, примеры:

https://themeforest.net/item/feliz-nuxtjs-strapi-digital-marketing-template/31390472

https://themeforest.net/item/ninja-seo-digital-marketing-wordpress-theme/31480686

https://renex-react.envytheme.com/index-3/

Необходимо: (главная страница, о нас, контакты, политики конфиденциальности), все в html.  (структурно, что оставить, что удалить, так же обсуждаемо)

Количество сайтов обсуждаем индивидуально. Все предложения в ЛС. Указывать стоимость за 1.

HTMLWordPress
4 года назад
guest_16212909930861
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Егор
 
23 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Денис
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктория
 
22 года
4 года в сервисе
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год назад
1 отзыв
4 года назад
Николай
 
53 года
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Был
5 дней назад
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4 года назад
Адиль
 
21 год
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
4 года назад
Екатерина
 
36 лет
4 года в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Дозор
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виталий
 
27 лет
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Был
3 года назад
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4 года назад
Кирилл
 
35 лет
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Ислам
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кристина
 
37 лет
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Была
4 года назад
4 года назад
Вениамин
 
28 лет
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Был
4 года назад
4 года назад
Ильфат
 
26 лет
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2 года назад
4 года назад
Валерий
 
26 лет
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4 года назад
4 года назад
Максим
 
28 лет
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5 отзывов
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Алексей
 
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1 отзыв
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4 года назад
4 года назад

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