Сделали редизайн главной страницы, теперь необходимо переделать сайт под дизайн. Сайт на Wordpress. Дизайн: https://www.figma.com/file/WbTeZp5dccCJzyCqrSjMaG/Untitled?node-id=0%3A1 Сайт: https://skindoc.kz/
Front-end разработчик для доработки проекта
Ищем опытного front-end разработчика для доработки проекта. Знания JS выше среднего (много логики на нативном JS). Опыт работы с Git. Примерный объем 300+ часов.В ваших предложениях просьба указывать стоимость часа (работа по трекеру).
Заявки фрилансеров
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