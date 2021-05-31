Необходмо сделать мобильную версию сайта

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Завершен6 заявок973 просмотра

Сделать моб версию сайта. Сайт на ocStore 1.5.3.1

ocStore
4 года назад
tttons
Антон 
42 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$100
4 дня
Escrow
Всегда на связи, четкие сроки, отличная работа. Рекомендую к сотрудничеству!
Четкое задание, быстрая проверка и оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

FLAKE_MDM
36 лет
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
Максим
 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
4 года назад
Татьяна
 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вероника
 
28 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Георгий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
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