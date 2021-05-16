Нужен верстальщик

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт10 заявок1017 просмотров

Нужен верстальщик для работы с проектом

Задачи:

Правка верстки на bootstrap - выправить блоки в промежуточных версиях сайта (между ПК и мобильной).

У формы связи привязать возможность вложение файлов для отправки.

Замена скрипта на сайте: слайдера для баннера + фотогалерея на более интересные.

Правка корзины, сделать возможным сделать заказ, только если в корзине заказ на более 1500 рублей.

Важно:

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Bootstrap
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