almas_webdev

Html5, CSS3, Jquery, Sass, Gulp, Git, Flexbox, Grid, основы JS, основы PHP, Figma, Phothoshop и т.д., БЭМ, адаптиво и кроссбраузерно

Здравствуйте. Меня зовут Алмас. Сейчас прохожу стажировку в компании MMIT, на позиции 1cBitrix разработчика. Знаю Html5, CSS3, Jquery, Sass, Gulp, Git, Flexbox, Grid основы JS (JS является основным вектором дальнейшего развития), основы PHP. Верстаю макеты Figma, Phothoshop и макеты других редакторов при необходимости. Умею верстать с применением БЭМ, адаптивно и кроссбраузерно, модульно с компонентным подходом к коду, хорошее восприятие структуры кода, семантику и подобные нюансы. Верстку знаю на высоком уровне, при наличии интернета и необходимого времени могу выполнять более сложные задачи. Знаю как работать с технической документацией. Постоянно обучаюсь и могу выполнять все требования заказчиков. Портфолио в разработке (не было времени закончить, сразу приступил к работе). Посмотреть одну из моих работ можно по ссылке: http://b70191tv.beget.tech/.