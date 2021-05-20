Адаптивная вёрстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки1194 просмотра

Нужна современная адаптивная вёрстка (без бутстрапа), чтобы всё хорошо отображалось на любых экранах, устройствах, и в браузерах (исключая всякие устаревшие).

Макеты главной и внутренней страницы (десктоп+моб версии) в Figma (скину в ЛС подходящим кандидатам).

Напишите, на каких устройствах (физических, не считая эмуляторы) сможете тестировать.

Технические моменты:

- несколько вариантов картинок под разные размеры экранов (через srcset)

- фильтр контента на странице (вводим текст в поле, и остаются только элементы списка, которые ему соответствуют)

- зеленая/близко к зелёной зоне gtmetrix / pagespeed

BootstrapFigma
4 года назад
bestprojects
Иван 
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Выбранный исполнитель

alex-tret
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Полностью доволен работой, спасибо!
Отличный заказчик. Четкая постановка задачи, хорошая коммуникация. Рекомендую.

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