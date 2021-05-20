Нужна современная адаптивная вёрстка (без бутстрапа), чтобы всё хорошо отображалось на любых экранах, устройствах, и в браузерах (исключая всякие устаревшие).

Макеты главной и внутренней страницы (десктоп+моб версии) в Figma (скину в ЛС подходящим кандидатам).

Напишите, на каких устройствах (физических, не считая эмуляторы) сможете тестировать.

Технические моменты:

- несколько вариантов картинок под разные размеры экранов (через srcset)

- фильтр контента на странице (вводим текст в поле, и остаются только элементы списка, которые ему соответствуют)

- зеленая/близко к зелёной зоне gtmetrix / pagespeed