Верстка сайта

  1. Биржа фриланса
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Закрыт19 заявок1458 просмотров

Нужно переделать сайт http://travelviza.by на Wordpress 

WordPress
4 года назад
vanillaa
Алина 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
2 часа назад
27 отзывов
4 года назад
Алмас
 
36 лет
5 лет в сервисе
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4 года назад
4 года назад
Андрей
 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Данила
 
20 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
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Валентин
 
58 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
42 отзыва(-1)
4 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
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8 часов назад
287 отзывов
4 года назад
Артём
 
24 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
54 отзыва
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Фёдор
 
27 лет
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4 года назад
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Денис
 
35 лет
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Был
19 минут назад
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Денис
 
44 года
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Алексей
 
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13 лет в сервисе
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4 года назад
125 отзывов
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Андрей
 
28 лет
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27 лет
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Сергей
 
24 года
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Был
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Амир
 
21 год
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Георгий
 
35 лет
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Был
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Виталий
 
26 лет
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