Дизайн в фигме https://www.figma.com/file/A7DDfaXbX2129CRnJgDa6P/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%AF%D0%B7-(1) 1. Нужно исправить контактные данные 2. Немного доделать дизайн (творчества нет, доделать значит - не более 3% правок от общего дизайна. правки типа - поменять цветовую гамму иконок, поменять ...
Верстка и программирование сайта с максимальной оптимизацией (под Word
Мы ищем специалиста, кто сможет:
1) Сверстать сайт по макетам под дальнейшее натягивание на Wordpresss. Используем bootstrap
2) Добиться максимальной оптимизации верстки для скорости работы сайта. Нужно
максимизировать PageSpeed особенно на мобилке
3) Настроить новый сервер, кэширование и бэкапы - нужны скорость и
стабильность.
4) Натянуть верстку на wordpress. Программирование и перенос функционала.
5) Внимательный перенос контента со старого сайта. (всего около 50 страниц)
6) Тестирование работоспособности и оптимизация каждой страницы.
Основная цель - именно оптимизация скорости работы сайта, чтобы нравился
поисковикам. Сделать абы как, просто чтобы работало задачи не стоит. При
отклике пишите примеры ваших работ с максимальными результатами по
быстродействию, а также сколько на ваш взгляд сможете выжать в PageSpeed. Также можете написать сроки и стоимость работ на ваш взгляд.
Заявки фрилансеров
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