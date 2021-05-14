Поставить верстку на новый сайт на Битрикс.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок746 просмотров

Нужно сделать сайт на Битрикс (Старт). Верстка уже готова + думаю будут небольшие доработки. Скину при обращении. ТЗ составляется. Сайт будет 20 уникальных страниц (список элементов и детальные страницы), калькулятор расчета стоимости и карты размещения объектов. Нужны примерные сроки и стоимость часа работы.

4 года назад
Lobsteron
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