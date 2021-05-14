Необходимо сверстать корпоративный сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки1316 просмотров

Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо Frontend-программирование корпоративного сайта до 17.05, сайт из 5 страниц

Условия: 

1. Дедлайн 17.05

2. Быть на связи не менее 8 часов в день

3. Адаптив на все устройства 

4. Кроссбраузерность 

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