На личный сайт нужно найти скрипты (плагин) для запуска гороскопов и гаданий на картах Таро, цынганские карты, кости, карты ленорман.
Необходимо сверстать корпоративный сайт
Добрый день, уважаемые фрилансеры!
Необходимо Frontend-программирование корпоративного сайта до 17.05, сайт из 5 страниц
Условия:
1. Дедлайн 17.05
2. Быть на связи не менее 8 часов в день
3. Адаптив на все устройства
4. Кроссбраузерность
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