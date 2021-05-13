Правки мобильной версии сайта

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Закрыт36 заявок1267 просмотров

Добрый день!

На сайте в личном кобинете необходимо подправить верстку, чтобы все хорошо отображалось на мобильных устройствах.

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4 года назад
guest_16208234622209
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Заявки фрилансеров

Виктория
 
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Мизамудин
 
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Иван
 
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Олег
 
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Сурхо
 
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Вадим
 
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Артём
 
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Гульдана
 
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Ильвир
 
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Максим
 
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Андрей
 
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Уланбек
 
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Игорь
 
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