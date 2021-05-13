Уважаемые кандидаты! Нам нужен человек, который будет заниматься только нашим проектом, совмещать с другой работой не получится. О нас: ECO SERVICE это сервисный центр по ремонту всех видов техники в 2-х городах ...
Добавить JS графики в статью
Нужно внедрить графики в статью например библиотеки( chartjs или jqplot) или какую вы сможете посоветовать. Нужно что бы было удобно пользоваться как на десктопе так и на мобильном телефоне.
Так же желательно сделать сохранения картинкой как в примере jqplot http://www.jqplot.com/examples/barTest.php с возможностью нанесения ватермарков на нее
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