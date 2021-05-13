Добавить JS графики в статью

Нужно внедрить графики в статью например библиотеки( chartjs или jqplot) или какую вы сможете посоветовать. Нужно что бы было удобно пользоваться как на десктопе так и на мобильном телефоне.

Так же желательно сделать сохранения картинкой как в примере jqplot http://www.jqplot.com/examples/barTest.php с возможностью нанесения ватермарков на нее