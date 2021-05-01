EasyTactic

Артём EasyTactic

 
23 годаРоссия/Нижний Новгород
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Качественная и быстрая вёрстка сайтов.

Приветствую всех в моём профиле! Я люблю вёрстку и веб-разработку в целом. Вот чем я могу быть полезен вам: вёрстка HTML/CSS/JS и его фреймворк JQuery. Так же разработка блогов на WordPress. Могу сверстать Landing-page или многостраничный сайт, поправить код, натянуть сайт на Wordpress и т.д.

Люблю свою работу и всегда готов учиться чему-то новому.

Контакты:

Skype - live:netyoma

Telegram - @EasyTactiC

Обращайтесь!

JavascriptWordPressСайт на WordPressHTMLCSSjQueryМногостраничный сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
RSergeyRA
Сергей 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Сверстать панель управления для сайта без натяжки на движок
Поработать не получилось
Все ок
Ответный отзыв
Herosergh
Сергей 
26 летБолгария
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$400
10 баллов
2 года назад
Верстка биржи
Спасибо все супер, работа на максимуме, все правки сделаны быстро и качественно. Немного не рассчитали сроки на начале, но не сыграло никакую роль, Спасибо будем сотрудничать еще.
Отличный заказчик. Почти всегда на связи, мгновенная оплата и интересный проект. Буду рад новому сотрудничеству.
Ответный отзыв
guest_15466772408469
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
2 года назад
Доработать верстку
Спасибо за работу!
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик, с радостью поработаю еще.
Ответный отзыв
starikovdk
30 летРоссия
2 года в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
2 года назад
Добавить кнопку в хедер и форму обратной связи
Были небольшие трудности, но с задачей справились, спасибо!
Всё хорошо, очень порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
Debager
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
22 отзыва(-2)
$60
10 баллов
3 года назад
Доверстать проект
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству
Все прошло отлично
Ответный отзыв
HTML-верстка
53 отзыва
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга