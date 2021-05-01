Качественная и быстрая вёрстка сайтов.

Приветствую всех в моём профиле! Я люблю вёрстку и веб-разработку в целом. Вот чем я могу быть полезен вам: вёрстка HTML/CSS/JS и его фреймворк JQuery. Так же разработка блогов на WordPress. Могу сверстать Landing-page или многостраничный сайт, поправить код, натянуть сайт на Wordpress и т.д.

Люблю свою работу и всегда готов учиться чему-то новому.

Контакты:

Skype - live:netyoma

Telegram - @EasyTactiC

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