Качественная и быстрая вёрстка сайтов.
Приветствую всех в моём профиле! Я люблю вёрстку и веб-разработку в целом. Вот чем я могу быть полезен вам: вёрстка HTML/CSS/JS и его фреймворк JQuery. Так же разработка блогов на WordPress. Могу сверстать Landing-page или многостраничный сайт, поправить код, натянуть сайт на Wordpress и т.д.
Люблю свою работу и всегда готов учиться чему-то новому.
Контакты:
Skype - live:netyoma
Telegram - @EasyTactiC
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Я против войны в Украине!
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$30
средняя цена заказа
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нет постоянных заказчиков
14
безопасных платежей
Портфолио
- Вёрстка корпоративного русскоязычного сайта103 просмотра
- Вёрстка и доработка корпоративного сайта85 просмотров
- Вёрстка многостраничного сайта PaySale86 просмотров
- Простой корпоративный сайт "под ключ"93 просмотра
- Вёрстка корпоративного сайта ABrail491 просмотр
- Одностраничный одноэкранный сайт.492 просмотра
- Адаптивная вёрстка сайта pni.by425 просмотров
- Верстка сайта landing-page475 просмотров
Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
2 года назад
Поработать не получилось
Ответный отзыв
Все ок
$400
10 баллов
2 года назад
Спасибо все супер, работа на максимуме, все правки сделаны быстро и качественно. Немного не рассчитали сроки на начале, но не сыграло никакую роль, Спасибо будем сотрудничать еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Почти всегда на связи, мгновенная оплата и интересный проект. Буду рад новому сотрудничеству.
$30
10 баллов
2 года назад
Спасибо за работу!
Ответный отзыв
Благодарю за сотрудничество. Отличный заказчик, с радостью поработаю еще.
$25
10 баллов
2 года назад
Были небольшие трудности, но с задачей справились, спасибо!
Ответный отзыв
Всё хорошо, очень порядочный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
$60
10 баллов
3 года назад
Все хорошо, рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Все прошло отлично
HTML-верстка
53 отзыва
$10/час
от $40от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$6/час
от $150от 3 дней
нет рейтинга