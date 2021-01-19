Нужно перевести старый HTML сайт на любой движок для возможности добавления контента через админку. Сайт - http://dom-europa.ru/ Фронт можно оставить какой есть или перевести на Bootstrap с сохранением текущего дизайна.
Закончить натяжку корпоративного сайта на WP
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Добрый день!
Есть небольшой сверстанный корпоративный сайт. Он сейчас больше, чем наполовину натянут на вп, все бд подключены, сайт находится на хосте. Необходимо завершить работу.
ТЗ:
1. Доделать наполнение полей с помощью плагина Advanced Custom Fields(бОльшя часть работы уже выполнена), то есть добавить необходимые поля, а также наполнить их контентом и связать с сайтом.
2. Раскидать все поля по тематическим группам. Сейчас все поля в группе "Главная", нужно сделать тематические группы, например, "Главная", "Преимущества работы" и тд.
3. Сделать полностью рабочие формы через плагин Contact Form 7
4. Сроки 2 дня, не больше.
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