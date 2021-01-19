Закончить натяжку корпоративного сайта на WP

$15
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок1308 просмотров
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Добрый день!

Есть небольшой сверстанный корпоративный сайт. Он сейчас больше, чем наполовину натянут на вп, все бд подключены, сайт находится на хосте. Необходимо завершить работу.

ТЗ:

1. Доделать наполнение полей с помощью плагина Advanced Custom Fields(бОльшя часть работы уже выполнена), то есть добавить необходимые поля, а также наполнить их контентом и связать с сайтом.

2. Раскидать все поля по тематическим группам. Сейчас все поля в группе "Главная", нужно сделать тематические группы, например, "Главная", "Преимущества работы" и тд.

3. Сделать полностью рабочие формы через плагин Contact Form 7

4. Сроки 2 дня, не больше.

3 года назад
EasyTactic
Артём 
23 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
Val_Ter
33 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
7 часов назад
3 года назад
$15
2 дня
Валерий отличный исполнитель. Работу сделал качественно, даже раньше сроков и сам подключил дополнительную фишку, о которой я не просил, но которой я был рад. Я благодарен Валерию за работу. Буду обращаться еще!
Очень приятно сотрудничать, рекомендую! Всегда на связи, конструктивный диалог и своевременная оплата. Готов к дальнейшему сотрудничеству.