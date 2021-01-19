Закончить натяжку корпоративного сайта на WP

Добрый день!

Есть небольшой сверстанный корпоративный сайт. Он сейчас больше, чем наполовину натянут на вп, все бд подключены, сайт находится на хосте. Необходимо завершить работу.

ТЗ:

1. Доделать наполнение полей с помощью плагина Advanced Custom Fields(бОльшя часть работы уже выполнена), то есть добавить необходимые поля, а также наполнить их контентом и связать с сайтом.

2. Раскидать все поля по тематическим группам. Сейчас все поля в группе "Главная", нужно сделать тематические группы, например, "Главная", "Преимущества работы" и тд.

3. Сделать полностью рабочие формы через плагин Contact Form 7

4. Сроки 2 дня, не больше.