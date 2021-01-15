Пересобрать сайт на Битрикс

На данный момент есть сайт, но за долгое время его существования в его девственный код было несколько десятков вторжений. Данные манипуляции проводились в виду отсутствия необходимых модулей на то время. В связи с этим сайт имеет плохую скорость, неимоверных размеров кэши, и периодическое пробитие лимитов БД.

Что необходимо сделать сейчас:

Необходимо по-новому установить Битрикс, по-новому собрать все модули и доставить необходимые (например, форма быстрого заказа и купить в 1 клик похожи на самописные нежели на стандартные модули Битрикса). Так же есть страница, при заходе на которую в БД пишется лог посещения, это вообще не нужно, т.е. пересобрав битрикс этого и не будет.

Для работы будет выделен отдельный сервер, не связанный с доменом.